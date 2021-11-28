Североатлантический альянс, озабоченный «перемещениями российских войск», призывает Москву к диалогу. Одновременно с этим он перебрасывает к границам с РФ и Белоруссией свои 155-миллиметровые самоходные гаубицы Zuzana2.

Эти орудия уже находятся в Латвии, а прибыли они туда своим ходом из Польши. В НАТО заявляют, что САУ якобы помогут «сдерживать Россию и беженцев». Как именно артиллерийские установки будут применяться против беженцев, в Альянсе решили не рассказывать.

Кроме того, к границе движутся и американские самоходки M109A7 Paladin, которые уже прибыли в Польшу на железнодорожных составах и перебрасываются к польско-белорусской границе.

В НАТО отмечают, что столь богатый арсенал артиллерийского вооружения необходим для быстрого реагирования в случае агрессии России. Также он якобы станет сдерживающим фактором. Однако в настоящий момент становится понятно, что единственный агрессор – это Североатлантический альянс и сдерживать нужно только его.