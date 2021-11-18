Россия уже не отдаст Крым Украине, поэтому единственной надеждой Киева остается сокрушительное поражение РФ в вооруженном столкновении, уверен американский эксперт Анатоль Ливен.

В своей публикации в издании Nation он заявил, что Киев может развязать ограниченный боевой конфликт с Москвой. Однако при этом он должен осознавать, что в случае поражения может потерять большую часть своих территорий.

Вероятность же поражения Украины в войне весьма высока, так как Россия превосходит соседнее государства по численности войск и по их мощи. В таких условиях надеяться на победу Киеву не стоит. Также нет смысла мечтать о том, что воевать за Украину станут американские и натовские солдаты.

Напомним, что глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Крым является украинской территорией и рано или поздно он вернется в состав Украины.