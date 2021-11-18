читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Россия уже не отдаст Крым Украине, поэтому единственной надеждой Киева остается сокрушительное поражение РФ в вооруженном столкновении, уверен американский эксперт Анатоль Ливен.

В своей публикации в издании Nation он заявил, что Киев может развязать ограниченный боевой конфликт с Москвой. Однако при этом он должен осознавать, что в случае поражения может потерять большую часть своих территорий.

Вероятность же поражения Украины в войне весьма высока, так как Россия превосходит соседнее государства по численности войск и по их мощи. В таких условиях надеяться на победу Киеву не стоит. Также нет смысла мечтать о том, что воевать за Украину станут американские и натовские солдаты.

Напомним, что глава СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Крым является украинской территорией и рано или поздно он вернется в состав Украины.

Вам может понравиться

Байден заявил о наступлении решающей фазы борьбы за лидерство на планете

Гонка за лидерство вступает в решающую фазу и уже в ближайшие годы станет ясно, сумеют ли США одержать победу над конкурентами, заявил президент Соединенных Штатов Джо Байден. Он также отметил,

В Крыму войска НАТО ждет смертельная ловушка с комплексом РЭБ “Мурманск-БН”

Россия устроила в Крыму смертельную ловушку для натовских войск. В регионе развернут комплекс радиоэлектронной борьбы «Мурманск-БН», который обладает уникальными возможностями. Находясь на Крымском полуострове, эта система РЭБ способна атаковать цели

Азербайджанские ВС заблокировали военнослужащих 102-й российской базы в Армении

Российские военнослужащие фактически оказались в осаде в Сюникской области Армении, где наблюдается обострение ситуации. Азербайджанские войска отрезали группу бойцов от 102-й военной базы РФ, располагающейся на территории Армении. Портал Avia.Pro
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 18 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |