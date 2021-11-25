Украинский блогер Serg Marco, называющий себя «волонтером», опубликовал в Сети видеозапись ночной атаки украинского беспилотника на позиции ополчения самопровозглашенных республик.

Он заявил, что сейчас грамотный оператор БПЛА может «выпилить» больше солдат противника, чем снайпер. Причем сам он остается далеко от места событий и находится в полной безопасности.

О дате и времени записанных на видео событий «волонтер» ничего не пишет. Но не забывает попросить «немного денег» на два китайских дрона, которые он якобы намерен передать ВСУ на Донбасс.

Serg Marco также отмечает, что именно беспилотники сейчас превратились в наиболее эффективное боевое оружие. Они одинаково успешно используются для сброса взрывных устройств, а также для корректировки огня артиллерийских орудий.