Гражданин США заказал убийство министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский. Он также добавил, что американец шантажировал целый ряд руководителей украинских сельскохозяйственных предприятий.

Силовики заранее узнали о преступлении, готовящемся гражданином США и помогавшей ему украинкой. Последнюю вывели на подставного «киллера», который согласился исполнить заказ. От него требовалось выбить из чиновника долги, ликвидировать его, а также отобрать принадлежащее ему имущество.

«Наемный убийца» получил 20 тысяч долларов. Заказчик намеревался на время уехать из страны, но правоохранители задержали его и сообщницу. Они предстанут перед судом и имеют все шансы отправиться в тюрьму до конца жизни.