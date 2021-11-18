читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Гражданин США заказал убийство министра аграрной политики Украины Романа Лещенко, сообщил глава МВД страны Денис Монастырский. Он также добавил, что американец шантажировал целый ряд руководителей украинских сельскохозяйственных предприятий.

Силовики заранее узнали о преступлении, готовящемся гражданином США и помогавшей ему украинкой. Последнюю вывели на подставного «киллера», который согласился исполнить заказ. От него требовалось выбить из чиновника долги, ликвидировать его, а также отобрать принадлежащее ему имущество.

«Наемный убийца» получил 20 тысяч долларов. Заказчик намеревался на время уехать из страны, но правоохранители задержали его и сообщницу. Они предстанут перед судом и имеют все шансы отправиться в тюрьму до конца жизни.

Вам может понравиться

Слова Путина о миграционном кризисе в Европе обеспокоили поляков

Президент РФ Владимир Путин заявил о возможности решить проблему с мигрантами, возникшую на границе Белоруссии и Польши. Он также обвинил в кризисе Европу, которая сама позвала беженцев к себе. Именно

WarGonzo: Живой щит из бойцов 102-й российской базы прекратил кровопролитие в Армении

Военкор Семен Пегов в своем Телеграм-канале WarGonzo рассказал, что только присутствие российских военных со 102-й базы позволил предотвратить превращение вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном в полномасштабную войну. По его

В Кремлевском дворце из-за коронавируса отменили новогоднее представление

В этом году традиционное детское новогоднее представление было отменено. Об это сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову. Обычно представление устраивается каждый год
  • Анна
  • 18.11.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 18 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |