Минобороны РФ своевременно приняло решение об отправке во 2-ю гвардейскую мотострелковую дивизию ПТРК «Хризантема-С», уверен военный эксперт Виктор Мураховский. Он пояснил, что подобная техника сейчас очень нужна у западных границ России.

Из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и Польши, а также из-за истерики США по поводу гипотетического «вторжения РФ» на Украину Запад начал стягивать к границам России свои танки. Так, Великобритания уже заявила о переброске в Германию боевых машин Challenger Mk.3. Также в прибалтийских государствах неоднократно проявлялись немецкие «Леопарды», которые проводили военные маневры.

ПТРК «Хризантема-С» не напрасно называют «убийцей танков». Этот ракетный комплекс имеет пусковое устройство, способное осуществлять одновременно два выстрела, оптический прицел и тепловизор, бортовой радар. Сами снаряды наводятся на цель по радиолокационному и лазерному лучам, что обеспечивает высокую точность поражения целей.

Комплекс построен на базе БМП-3 и способен перемещаться со скоростью до 70 километров в час. Дальность поражения целей достигает чуть более 10 километров. Помимо танков, «Хризантема-С» эффективно уничтожает корабли противника и самолеты, летящие на небольшой высоте.