Глава российского правительства Михаил Мишустин уволил замминистра спорта Ксению Машкову. Причина такого решения – грубое нарушение должностных обязанностей.

В распоряжении премьер-министра, которое опубликовано на страницах сайта правовой информации, говорится, что Машкова уволена по статье 37 закона «О государственной гражданской службе». В части первой пункте третьем этой статьи предусмотрено увольнение за прогулы. Под этим понятием подразумевается отсутствие на рабочем месте четыре часа подряд без уважительных причин.

Ксения Машкова занимала должность заместителя министра спорта с прошлого года. Возглавляет ведомство Олег Матыцин. Сравнительно недавно в Сети упорно появлялись слухи о его возможной отставке, однако официального подтверждения им не нашлось.