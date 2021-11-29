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Североатлантический альянс продолжает наращивать военное присутствие у границ Беларуси, заявил глава Минобороны страны Виктор Хренин. Он также отметил, что беспрецедентные меры, которые предпринимаются НАТО, разрушают хрупкий баланс сил.

В Альянсе заявляют, что не собираются пропускать в Европу беженцев и поэтому стягивают к польско-белорусской границе тяжелое вооружение и танки. Минск же уверен, что мигранты здесь совершенно не причем. Запад использует их в качестве формального повода для нападения на Белоруссию.

Сейчас на границе находятся польские войска, а также военные подразделения сразу из нескольких стран, среди которых Украина, Латвия, Эстония и Литва. По словам министра обороны Беларуси, сейчас за ними необходим неусыпный контроль, так как риски нападения возрастают с каждым днем.

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