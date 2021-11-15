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Миллиардер и основатель компании Amazon Джефф Безос заявил, что человечество однажды переберётся в космос, а Земля станет заповедником.

Как отмечается, с недавних пор Безос начал активно интересоваться исследованиями в космосе. Он считает, что через несколько столетий люди построят вокруг Земли космические колонии, где будет искусственная гравитация. Жить здесь будут миллионы людей. Рождаться большинство людей также будут в космосе.

Земля же станет природным заповедником, куда попасть смогут далеко не все. Но и в колониях будет возможность побывать на дикой природе. Кто сможет в этом будущем жить на Земле, Безос не ответил, заявив, что в этом случае могут быть использованы привилегии, которые предоставляются богатством и статусом.

Также миллиардер отметил, что Земля может поддержать около 10 миллиардов человек, и нужно будет много трудиться для того, чтобы человечество могло расти без уничтожения планеты.

Недавно учёные рассказали, как у людей изменится поведение, когда они начнут жить на Марсе. Как было отмечено, поначалу среди людей будут конфликты, но потом они сплотятся.

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