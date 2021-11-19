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У НАТО и России имеются серьезные разногласия, однако о них надо говорить, не прекращая диалог, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

К основным противоречиям, которые можно устранить только в процессе общения, она отнесла обострение отношений Украины и России, а также миграционный кризис на границах Прибалтики и Польши.

Меркель также заявила, что отношения между НАТО и РФ сейчас напряжены до предела. Все основные противоречия сильно обострились, что может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому необходимо диалог для устранения самых опасных разногласий.

«К сожалению, сейчас мы здесь вступили в период похолодания. У нас большие противоречия, но всегда лучше говорить друг с другом, нежели не делать этого. Это определенно тоже будет темой (переговоров со Столтенбергом)», – заявила и.о. канцлера ФРГ перед встречей с генсеком Североатлантического альянса.

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