У НАТО и России имеются серьезные разногласия, однако о них надо говорить, не прекращая диалог, заявила исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель.

К основным противоречиям, которые можно устранить только в процессе общения, она отнесла обострение отношений Украины и России, а также миграционный кризис на границах Прибалтики и Польши.

Меркель также заявила, что отношения между НАТО и РФ сейчас напряжены до предела. Все основные противоречия сильно обострились, что может привести к непредсказуемым последствиям. Поэтому необходимо диалог для устранения самых опасных разногласий.