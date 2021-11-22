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Курды легко сдали Россию, у которой совсем недавно просили защиты от турецких войск, пишет портал Avia.Pro. Они ведут наблюдение за российскими военными базами и перемещениями войск по территории Сирии и передают всю важную информацию США.

Несмотря на то, что американский контингент заявлял о невмешательстве в разборки турецких войск и курдских формирований, он все же продолжил контролировать последние. Они активно работают на США, сообщая информацию о составе войск на авиабазе в Камышлы, об их перемещениях, о базах и инфраструктурных объектах, расположенных по всей стране.

Портал напоминает, что на днях на российскую колонну было совершено нападение, после которого на место сразу же примчались американские военные. Скорее всего, оно было организовано США, а данные о колонне передали американцам именно курды.

Эксперты уверены, что подобные действия не навредят РФ, но вот курдским формированиям лучше не рассчитывать на помощь российских и сирийских ВС, когда на них начнет наступление Турция.

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