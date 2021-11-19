В СМИ сообщают о скором перезапуске плеера Winamp, который пользовался огромной популярностью в начале 2000-х годов. Для него уже подготовили обновленный web-портал с информацией о скором бета-тесте.

Журналисты напоминают, что медиаплеер прекратили развивать около 14 лет назад после выхода обновления 5.5. До этого он считался наиболее популярной компьютерной программой для воспроизведения различных аудиофайлов. Он также обладал большим количеством разнообразных тем и стилей. Около трех лет назад в Интернет утекла версия 5.8. После этого разработчики официально разместили ее, заявляя, что имеют большие планы на Winamp.

Создатели плеера уже показали новый логотип плеера. Отмечается, что любой желающий может заглянуть на сайт winamp.com и отправить заявку на участие в тестировании новой версии программы. Ее выход должен состояться в скором времени.