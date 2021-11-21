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Телеведущая Ксения Собчак в Instagram критически высказалась в адрес блогеров, которые устраивают для подписчиков психологические тренинги.

Собчак в своей публикации рассказала, что «женщины трудной судьбы с Рублевки» стали считать себя авторами тренингов для личностного роста. Однако, как она заявила, все они не имеют необходимого образования для того, чтобы давать уроки по этому вопросу. Данная черта является общей у всех этих коучей.

В пример журналистка привела ситуации, когда эти блогеры учат дышать маткой и раскрывать женскую энергию. Она также заявила, что они сами во время преподавания начинают верить в то, что обладают какими-то магическими знаниями.

Телеведущая также отметила, что дураки всегда считают, что правы, а умные люди сомневаются. По её словам, люди, не имеющие квалификации, лишены сомнений, и потому считают себя профессионалами.

Недавно Ксения Собчак раскритиковала телеведущего Владимира Соловьева из-за дачи в Италии. Она напомнила, что он неоднократно высказывался по поводу деградирующей Европы.

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