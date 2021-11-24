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Коронавирус может привести к изменению восприятия боли у некоторых пациентов.

К такому выводу пришли медики университетских больниц Женевы. Они заметили, что у пациентов с различными онкозаболеваниями, у которых также была выявлена острая форма коронавируса, произошли изменения в восприятии боли. Кроме того, в некоторых случаях они воспринимали боль меньше.

Уменьшение боли, как уточняется, было весьма заметным, однако длилось это временно. Кроме того, у пациентов с тяжёлой формой коронавируса было отмечено отсутствие одышки, несмотря на то, что у них был низкий уровень кислорода.

По предположению учёных, связано это с тем, что коронавирус воздействует на определённую область мозга и приводит к дисфункции периферической нервной системы. Из-за этого нарушает передача нервных сигналов, отвечающих за восприятие боли и дыхание.

Недавно специалисты заявили, что другие коронавирусы способны защитить от заражения COVID-19. Установить это удалось в ходе наблюдений за людьми, которые переболели другими коронавирусами.

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