В областной думе Саратова произошел скандал, спровоцированный депутатом-коммунистом Николаем Бондаренко. В ходе обсуждения кандидатур для назначения в региональный избирком, парламентарий изъявил желание «оценить степень безграмотности» кандидата Максима Межевича.

В ответ на это комитета по государственному строительству и местному самоуправлению заявил, что Бондаренко оскорбил коллегу, стоящего за трибуной, поэтому этого его следовало бы обвинить в безграмотности.

Бондаренко поддержал еще один коммунист Александр Анидалов, который стал что-то выкрикивать и рвался к президиуму.

«Драться будете?» – спросил его Николай Бушуев, возглавляющий комитет.

Это не успокоило Анидалова, поэтому председатель объявил перерыв.