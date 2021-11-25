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Артефакты времен китайской культуры Лянчжу совершенно заслуженно считаются подтверждением высокого уровня развития ранней китайской цивилизации. Однако со временем она пришла в упадок и ученые длительное время не могли найти этому объяснения.

Причину выяснили геологи и климатологи из австрийского Инсбрука. Они заявили, что все дело в климатических изменениях. В распоряжении Лянчжу была уникальная система управления водными ресурсами, однако аномальные муссонные дожди спровоцировали наводнение, которое в свою очередь вызвало обвалы многочисленных каналов и плотин.

Из-за этого система больше не могла сдерживать огромные массы воды, которые затопили город и заставили его жителей пуститься в бегство.

Такой вывод исследователи сделали после анализа сталагмитов в пещерах Цзюлун и Шеннонг. Он помог установить, что примерно 4324-4345 лет назад в Восточном Китае был аномально высокий уровень влажности, что может говорить об интенсивных дождях. Эксперты отмечают, что подобные условия не изменялись еще на протяжении 300 лет после разрушения города Лянчжу.

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  • Анна
  • 23.11.2021
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