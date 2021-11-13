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Николаевская, Харьковская, Днепропетровская, Одесская и Херсонская области Украины скоро могут стать российскими регионами, заявил генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль. Он пояснил, что несмотря на нескончаемую патриотическую работу в этих областях по-прежнему весьма сильные пророссийские настроения.

Киевские власти, говорит украинский генерал, постоянно твердят, что «все спокойно, все хорошо и все под контролем». Однако на самом деле вырисовывается угрожающая ситуация с возможным переходом к России достаточно крупных регионов страны.

Напомним, что ранее о возможном разделе Украины заявлял и бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев. Он предрекал ее полное исчезновение, так как все четыре части страны присоединились бы к другим государствам.

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