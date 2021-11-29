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Истребитель Су-75, который недавно был представлен на международном аэрокосмическом салоне в ОАЭ, станет самолетом 6-го поколения, пишет портал Avia.Pro. Отмечается, что он поступит на вооружение уже к 2025-2026 годам.

Авторы напоминают, что ВКС России уже сейчас получают истребители пятого поколения Су-57. К концу этого года их будет уже 5 единиц. Но Россия с оптимизмом смотрит в будущее и активно работает над созданием легкого однодвигательного Су-75 Checkmate.

Этот самолет еще не квалифицирован, но уже и так понятно, что он будет относиться к шестой генерации. Все дело в том, что конструкторы намереваются создавать и беспилотную его версию. Также признаками принадлежности к новому поколению станут мощные параметры самолета и его модульная конструкция позволяющая адаптировать и установить на истребитель любые боевые системы и электронику.

Пока известно, что в 2026 году начнет поступать на вооружение пилотируемая версия. Можно предположить, что беспилотный вариант появится через 3-4 года после нее.

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