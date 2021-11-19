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Польша решила отобрать у Киева статус «защитницы всей Европы». Журналист Марек Щверчиньский в своей публикации в издании Polityka вывел Варшаву на передовую конфликта между Западом и Россией. Он связал это с миграционным кризисом на польско-белорусской границе.

По словам журналиста, после воссоединения Крыма с РФ и начала боевых действий на Донбассе Запад был вынужден наращивать силы, однако поляки были более или менее спокойны. Они находились под защитой Североатлантического альянса, да и война шла довольно далеко от польских границ. Сейчас ситуация круто изменилась.

Противостояние между РФ и Западом расширилось на пространство от Ближнего Востока и до Африки. Также из-за испытаний противоспутниковой ракеты, которая сбила советский космический аппарат, конфликт перешел даже на околоземную орбиту, пишет польский эксперт. Он отмечает, что сейчас война может начаться в любой момент и совершенно непреднамеренно, так как в столь напряженной обстановке любая мелкая искра может разжечь пламя Третьей мировой.

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