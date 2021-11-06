Специалисты Apple работают над технологией, которая сможет распознавать серьезные дорожные происшествия, что позволит iPhone и смарт-часам самостоятельно звонить в экстренные службы.

Новая система будет базироваться на анализе данных, полученных с датчиков. К примеру, на Apple Watch имеется гироскоп и акселерометр, которые могут зафиксировать резкое ускорение. В случае его обнаружения программа посчитает, что владелец авто упал. После этого заработает предупредительный сигнал. При отсутствии реакции со стороны водителя устройство запросит помощь у спасителей.

Не исключено, что разработка данной системы связана с проектированием Apple собственного электромобиля. Вначале опцию протестируют на мобильных гаджетах, а потом, скорее всего, внедрят в машину. Инсайдеры отмечают, что Apple уже начала тестирование этой технологии.