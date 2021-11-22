После выхода из Евросоюза Британия отчаянно пытается усилить свое влияние. Инструментом для этого она выбрала Украину, которая должна помочь Лондону ослабить Россию. Но такой подход грозит неприятностями Киеву, уверен эксперт издания InfoBrics Лукас Лейрос. Он призывает международное сообщество осудить сотрудничество двух стран, так как Великобритания откровенно использует Украину в своих интересах.

Эксперт напоминает, что Лондон намеревается продать Киеву два минных тральщика, а затем заключить контракт на строительство сразу восьми ракетных кораблей. По мнению эксперта, Великобритании это нужно, чтобы Украина продолжала устраивать провокации в Черноморском регионе. Данная ситуация вряд ли позволит снизить напряжение в Черном море. Напротив, в ответ на одну из провокаций РФ может начать действовать жестко, от чего пострадает только Киев, но никак не Лондон.

Лейрос, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», отмечает, что Москва пока остается единственной, кто пытается снизить напряженность, поэтому НАТО пора прекратить разгонять никому не нужные слухи о грядущем нападении РФ на Украину и скоплении российских войск там, где они дислоцируются постоянно. Война сейчас точно не входит в интересы РФ, зато она просто необходима Лондону.