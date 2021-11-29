Польша и Прибалтика вряд ли сейчас станут развязывать вооруженный конфликт против Беларуси, считает Государственный секретарь Совбеза страны Александр Вольфович. По его словам, говорить о войне совсем еще рано, хотя на границе наблюдается стягивание западного военного контингента.

Агрессия против Беларуси очень дорого обойдется Польше и прибалтийским государствам, так как в распоряжении Минска есть силы и средства, позволяет ответить на любые провокации. Если же Варшава надеется на помощь натовских государств, ей следует знать, что РБ поможет Россия.

В Польше, по словам Вольфовича, создана целая группировка войск, которая должна противодействовать миграции. Ее численность составляет 23 тысяч военных, причем 15 000 из них в настоящий момент уже находятся на польско-белорусской границе. Разведка наблюдает за их действиями и пока удерживает ситуацию под контролем.