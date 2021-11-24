читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось что-либо изменить на позитивный лад. Также он не выполнил своего главного предвыборного обещания – победить коррупцию в страну, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

«Он что, не видит? Коррупция, выходит Саакашвили и говорит — 37 миллиардов долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит — 40 миллиардов долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь?» – поинтересовался известный телеведущий.

Он заявил, что прошло 2,5 года с момента избрания Зеленского президентом, но ни одной успешной реформы за это время так и не было проведено. Также глава государства сильно зависит от собственного окружения, которое фактически диктует, как управлять страной.

Гордон заявил, что Зеленский уже умер для него как политик. Он также высказал пожелание упразднить на Украине пост президента вообще, так как она является парламентской республикой.

Вам может понравиться

Пользователей Сети рассмешила фотография “русского солдата” в метро

В США посмеялись над снимком, на котором запечатлён мужчина в военной форме. Кадры появился в соцсети Reddit. Сделана фотография была в метро Санкт-Петербурга. На форме необычного пассажира имеется нашивка со
  • Анна
  • 22.11.2021
  • читать 1 минуту

Военный эксперт посмеялся над «тявканьем» Украины на фоне поставки оружия из США

Военный эксперт Владимир Язиков рассказал, кому выгодна эскалация конфликта на Украине. Как отмечается, Киев получит от США противотанковые ракетные комплексы Javelin и переносные зенитно-ракетные Stinger. Кроме того, США отправят в
  • Анна
  • 23.11.2021
  • читать 1 минуту

Норин: Результатом возможной войны между РФ и Украиной станут “тысячи покойников”

Современная украинская армия совершенно не похожа на «потешные войска» Саакашвили, поэтому война против нее будет хоть и короткой, но кровопролитной, заявил историк Евгений Норин. Он также отметил, что это противостояние
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 4 °C | город Мытищи: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 24 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -3 °C | Королев: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Подольск: погода, 24 ноября – переменная облачность, до -4 °C | Армавир: погода, 24 ноября – небольшой снег, до 2 °C |