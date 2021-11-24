Президенту Украины Владимиру Зеленскому не удалось что-либо изменить на позитивный лад. Также он не выполнил своего главного предвыборного обещания – победить коррупцию в страну, заявил киевский журналист Дмитрий Гордон.

«Он что, не видит? Коррупция, выходит Саакашвили и говорит — 37 миллиардов долларов крадут ежегодно из бюджета. Выходит госсекретарь США Блинкен, говорит — 40 миллиардов долларов крадут из бюджета ежегодно. А он молчит. А почему ты молчишь? Ты руководишь этой коррупцией или ее покрываешь?» – поинтересовался известный телеведущий.

Он заявил, что прошло 2,5 года с момента избрания Зеленского президентом, но ни одной успешной реформы за это время так и не было проведено. Также глава государства сильно зависит от собственного окружения, которое фактически диктует, как управлять страной.

Гордон заявил, что Зеленский уже умер для него как политик. Он также высказал пожелание упразднить на Украине пост президента вообще, так как она является парламентской республикой.