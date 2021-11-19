Грамотный подход к организации артиллерийских расчетов даст возможность нанести максимально эффективный удар по противнику, рассказал начальник Ракетных войск и артиллерии ВС РФ Михаил Матвеевский.

Генерал-лейтенант пояснил, что артиллерийские подразделения должны объединяться в специальные разведывательно-огневые комплексы. В их задачу входят слаженные действия. Если каждый комплекс будет работать как единый механизм, то можно ожидать высокой эффективности от каждого нанесенного по противнику удара.

Создание комплексов также позволит значительно уменьшить время, необходимое на разведку и обнаружение целей, а также на принятие решения о нанесении удара. Объединение подразделений – это фактически переход на более качественный уровень с повышением эффективности артиллерийских атак.