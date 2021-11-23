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Американская разведка пытается нагнать страху на Украину, хотя прекрасно знает, что РФ не нужны наземные войска, чтобы нейтрализовать угрозу со стороны Киева. Все заявления о скоплениях войск и танковых батальонах у границ звучат откровенно смешно, уверен генерал-лейтенант запаса Евгений Бужинский.

В программе «60 минут» он пояснил, что любая современная война начинается не со скопления войск у границ противника, а с авиационного удара. В возможном противостоянии между РФ и Украиной больше ничего делать и не придется, так как ВКС смогут быстро нейтрализовать ВСУ.

Истребители и бомбардировщики ВКС уничтожат украинский «москитный флот», остатки советской авиации и средства ПВО, что оставит Киев с «вооруженными палками» радикалами. Поэтому война закончится очень быстро и не потребует ни танков с пехотными подразделениями, ни захвата территорий, которые России абсолютно не нужны.

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  • Анна
  • 23.11.2021
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