Вооруженное столкновение с Украиной совершенно не нужно России. Оно принесет ей сплошные убытки, поэтому Москва даже не помышляет о нападении на соседнее государство, уверен докторант факультета международной истории Лондонской школы экономики и политических наук Джефф Хоун.

В своей публикации в издании Foreign Policy он подчеркивает, что панику вокруг возможного «вторжения РФ» на Украину раздувает Запад. В американских и британских СМИ то и дело появляются публикации о российских армиях на границе, которые подтверждаются лишь частично.

По словам Хоуна, спутниковые снимки действительно показывают появление российских войск неподалеку от границ с Украиной, однако в подавляющем большинстве случаев речь идет о 100-200 километрах от соседней с РФ страны.

При этом Киев активно наращивает свою армию, покупая у Турции беспилотные аппараты «Байрактар ТБ2» и встречая американские самолеты с неидентифицированными боевыми системами. Украина реально готовится к войне и вероятность конфликта из-за этого остается достаточно высокой. Но если вооруженное столкновение и начнется, то только по инициативе Киева, а не Москвы.