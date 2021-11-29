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Россия запустила в массовое производство «самую быструю в мире ракету», которая станет весомым аргументом в возможном противостоянии с НАТО, сообщило индийское издание EurAsian Times.

Автор публикации Сакши Тивари поясняет, что речь идет о гиперзвуковых ракетах «Циркон». Они полностью изменят баланс сил в Индо-Тихоокеанском регионе и позволят России расправляться даже с грозными американскими авианосцами.

Эксперт, статью которого перевел портал “ПолитРоссия”, рассказал, что скорость в 9 чисел Маха делает невозможным перехват этой ракеты. Кроме того, в полете ее окутывает своеобразное облако из плазмы, благодаря которому «Циркон» становится невидимым для средств противовоздушной обороны.

Напомним, что испытания гиперзвуковых ракет «Циркон» успешно завершены и Реутовское НПО машиностроения уже начало их серийное производство.

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