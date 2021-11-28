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В связи с увеличением активности стратегической и разведывательной авиации США вблизи Крыма РФ приняла решение модернизировать самолеты-перехватчики МиГ-31. Авторы издания EurAsian Times уверены, что из-за этого у Соединенных Штатов и НАТО могут возникнуть серьезные проблемы.

МиГ-31БМ которые совсем скоро появятся на вооружении ВКС РФ, получат новейшее вооружение, а также современное бортовое оборудование. Все это позволит самолету перехватывать любые воздушные цели, включая крылатые ракеты, летящие на минимальной высоте.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», уверены, что МиГ-31 еще долго не сойдут с арены, так как они актуальны сейчас и имеют большой модернизационный потенциал. Вполне вероятно, что их заменят новейшие МиГ-41, которые сейчас находятся в разработке. Эти самолеты смогут действовать даже в ближнем космосе, а также в условиях экстремального арктического холода.

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