читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Совсем недавно в ходе учений США в Черном море на эсминце USS Porter внезапно сработал сигнал тревоги. На корабле возникла легкая паника, так как по направлению к нему летел российский вертолет. Он немного повисел неподалеку, действуя на нервы американским морякам, а затем исчез за горизонтом.

Это далеко не единственный случай, когда американские провокации оборачивались паникой военнослужащих США и истеричными заявлениями Вашингтона о «российской агрессии». Так, стоит вспомнить давно обросший легендами инцидент с эсминцем «Дональд Кук».

Этот корабль пришел в Черное море с ракетами «Томагавк» и ядерными боеголовками, что существенно повышало риски серьезного столкновения. Его появление было связано с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. США мечтали «по горячим следам» заставить РФ отыграть ситуацию назад. Но все пошло не по их сценарию.

На перехват корабля вылетел фронтовой бомбардировщик Су-24, который даже не вооружился ракетами. Пилот задействовал бортовые системы радиоэлектронной борьбы для удара по эсминцу, что сделало противника «слепым и глухим». После этого Су-24 продемонстрировал чудеса высшего пилотажа, имитируя атаки на корабль в нескольких метрах от палубы.

«Дональд Кук» все же вырвался «из лап сумасшедших русских» и ушел в румынский порт. Прямо там 27 моряков заявили о своей отставке со службы.

Вам может понравиться

Украинский журналист Бутусов выстрелил из гаубицы по позициям ополчения ДНР и ЛНР

Журналист с Украины Юрий Бутусов нанес артиллерийский удар из гаубицы по неподконтрольным Киеву территориям Донбасса. По его словам, это «месть за голодомор и репрессии 30-х годов прошлого столетия». Стоит подчеркнуть,

Пять бойцов ВСУ дезертировали с позиций на линии разграничения с ЛНР

24-я бригада ВСУ предпринимает меры к розыску пяти дезертиров, сбежавших с боевых позиций, сообщил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Александр Мазейкин. Он пояснил, что отсутствие бойцов, которые служили в подразделении,

Основатель “Вкусвилла” считает супермаркеты устаревшим форматом

Ритейлерская сеть «Вкусвилл» намерена практически полностью уйти в онлайн, заявил ее основатель Андрей Кривенко. Он пояснил, что супермаркеты – это уже пройденный этап и анонсировал открытие дарксторов, а не привычных
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до -6 °C | город Мытищи: погода, 29 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 29 ноября – небольшая облачность, до -5 °C | Южно-Сахалинск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 5 °C | Королев: погода, 29 ноября – пасмурно, до 8 °C | Подольск: погода, 29 ноября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 29 ноября – пасмурно, до 10 °C |