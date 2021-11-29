Совсем недавно в ходе учений США в Черном море на эсминце USS Porter внезапно сработал сигнал тревоги. На корабле возникла легкая паника, так как по направлению к нему летел российский вертолет. Он немного повисел неподалеку, действуя на нервы американским морякам, а затем исчез за горизонтом.

Это далеко не единственный случай, когда американские провокации оборачивались паникой военнослужащих США и истеричными заявлениями Вашингтона о «российской агрессии». Так, стоит вспомнить давно обросший легендами инцидент с эсминцем «Дональд Кук».

Этот корабль пришел в Черное море с ракетами «Томагавк» и ядерными боеголовками, что существенно повышало риски серьезного столкновения. Его появление было связано с воссоединением Крыма с Россией в 2014 году. США мечтали «по горячим следам» заставить РФ отыграть ситуацию назад. Но все пошло не по их сценарию.

На перехват корабля вылетел фронтовой бомбардировщик Су-24, который даже не вооружился ракетами. Пилот задействовал бортовые системы радиоэлектронной борьбы для удара по эсминцу, что сделало противника «слепым и глухим». После этого Су-24 продемонстрировал чудеса высшего пилотажа, имитируя атаки на корабль в нескольких метрах от палубы.

«Дональд Кук» все же вырвался «из лап сумасшедших русских» и ушел в румынский порт. Прямо там 27 моряков заявили о своей отставке со службы.