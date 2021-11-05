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Американский эсминец USS Porter, который по пути в украинские территориальные воды слишком близко подобрался к побережью Крыма, был встречен залпами ракет «Калибр», сообщил портал Avia.Pro. Журналисты отметили, что это было своеобразное предупреждение Соединенным Штатам о недопустимости провокационных действий.

Помимо «Калибров», которые запускались с боевых кораблей Черноморского флота, Россия также организовала учебные пуски ракет береговых комплексов «Бастион» и «Бал». Эксперты заявили, что США не должны воспринимать эти массированные пуски как угрозу. Они сами направили свои корабли в Черное море, прекрасно осознавая, что РФ не допустит никакой агрессии в регионе. Поэтому это всего лишь предупреждение.

Напомним, что по мнению специалистов, эсминец Porter отправлен в Черноморский регион для поддержки ВСУ и нанесения ударов по Донбассу. Поэтому «теплый» прием с помощью ракет вполне оправдан – РФ дала понять, что потопит корабль, если он попробует атаковать ДНР или ЛНР.

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