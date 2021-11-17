Эпидемиолог Роб Уоллес заявил, что люди могут столкнуться с новой инфекцией, которая будет весьма опасна для всего человечества.

Согласно заявлению специалиста, в промышленности нередко нарушаются условия содержания животных. В итоге это может привести к появлению инфекции, которая сможет забрать около миллиарда жизней людей.

Учёные давно знают, что животные способны переносить множество смертельных для человека болезней. Коронавирус является далеко не единственной такой инфекцией.

Так, ВОЗ предполагает, что есть связь между развитием животноводства и коронавирусом. Такие же инфекции, как, к примеру, птичий грипп, могут оказаться даже более опасными, чем COVID-19.

Некоторые штаммы этого гриппа способны передаваться людям от птиц. К примеру, в настоящее время в Китае подтверждено 48 случаев заболевания людей штаммом птичьего гриппа H5N6. Скончались уже более половины пациентов.

Коронавирус, по мнению учёных, может является сезонной инфекцией. Исследователи нашли у него общие элементы с гриппом.