читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Электросамолет Spirit of Innovation, созданный компанией Rolls-Royce, во время очередных испытаний побил сразу три мировых рекорда, рассказал британский портал TheEngineer.co.uk.

Утверждается, что летательный аппарат поднялся на высоту 3000 метров всего за 1 минуту, а также разогнался до 623 километров в час, что является рекордом скорости.

Также электросамолет сумел набрать скорость 555,9 км/ч всего на трехкилометровой дистанции. Благодаря этому он стал самым быстрым в мире летательным аппаратом на электрической тяге.

Такие уникальные возможности обеспечиваются мощным двигателем, мощность которого составляет более 500 лошадиных сил (400 кВт). Питание обеспечивается аккумуляторной батареей повышенной емкости.

В настоящий момент компания-разработчик ведет переговоры о запуске пригородных рейсов с использованием Spirit of Innovation с компанией Widerøe. Если стороны достигнут договоренности, то проект планируется запустить уже к 2026 году.

Вам может понравиться

Издание Polityka вывело Польшу “на передовую” противостояния между Западом и Россией

Польша решила отобрать у Киева статус «защитницы всей Европы». Журналист Марек Щверчиньский в своей публикации в издании Polityka вывел Варшаву на передовую конфликта между Западом и Россией. Он связал это

Хендрикс рассказал о главной уязвимости авианосцев США, из-за которой они обречены на поражение при встрече с российскими ракетами

Капитан ВМС США в отставке Джерри Хендрикс рассказал об уязвимости авианосцев США. Об этом он сообщил в беседе с The Wall Street Journal. По его словам, из-за этой уязвимости американские
  • Анна
  • 20.11.2021
  • читать 1 минуту

Baijiahao: При атаке на Россию 700 самолетов ВВС США превратятся в бесполезный металлолом

Военные эксперты Соединенных Штатов полностью уверены в победе своей страны в возможном противостоянии с Россией. Они постоянно заявляют о превосходстве в численности боевых самолетов, которые и должны обеспечить успешный исход
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 20 ноября – пасмурно, до 3 °C | город Мытищи: погода, 20 ноября – небольшой снег, до 1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 20 ноября – снег, до 1 °C | Южно-Сахалинск: погода, 20 ноября – переменная облачность, до -2 °C | Королев: погода, 20 ноября – пасмурно, до 5 °C | Подольск: погода, 20 ноября – небольшой дождь, до 2 °C | Армавир: погода, 20 ноября – пасмурно, до 8 °C |