Электросамолет Spirit of Innovation, созданный компанией Rolls-Royce, во время очередных испытаний побил сразу три мировых рекорда, рассказал британский портал TheEngineer.co.uk.

Утверждается, что летательный аппарат поднялся на высоту 3000 метров всего за 1 минуту, а также разогнался до 623 километров в час, что является рекордом скорости.

Также электросамолет сумел набрать скорость 555,9 км/ч всего на трехкилометровой дистанции. Благодаря этому он стал самым быстрым в мире летательным аппаратом на электрической тяге.

Такие уникальные возможности обеспечиваются мощным двигателем, мощность которого составляет более 500 лошадиных сил (400 кВт). Питание обеспечивается аккумуляторной батареей повышенной емкости.

В настоящий момент компания-разработчик ведет переговоры о запуске пригородных рейсов с использованием Spirit of Innovation с компанией Widerøe. Если стороны достигнут договоренности, то проект планируется запустить уже к 2026 году.