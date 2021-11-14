Специалисты из Великобритании опубликовали прогноз, касающийся развития ситуации с коронавирусной инфекцией в ближайшие годы.

Согласно заявлению экспертов, уже в скором времени коронавирус будет эндемическим заболеванием, проявляющимся сезонно – вероятнее всего, зимой. При этом он будет распространён примерно также, как и грипп и прочие респираторные болезни. В связи с этим, как заявили учёные, нужно думать о том, как обществу жить с этим вирусом и подавлять его. Так, указывается, что рост заболеваемости сможет сдержать бустерная доза вакцины.

Впрочем, учёные не исключают того, что их прогнозы могут не оправдаться. Они допускают возможность появления нового вируса, против которого вакцины будут полностью бесполезны.

Недавно шведский главный эпидемиолог Андерс Тегнелл заявил, что жёсткие ограничительные меры малоэффективны против распространения коронавируса. Он считает, что карантин и режим самоизоляции следует отменить.