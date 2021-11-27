Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украина исчерпала «лимит провокаций» против России, поэтому если вдруг президент Зеленский решит его превысить, то столкнется с катастрофическими для страны последствиями, заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, действующие киевские власти уверены, что провокации против РФ укрепляют их позиции внутри страны. Однако они пытаются вести игру, правил которой не понимают, поэтому их ожидают серьезные проблемы.

«Любая реакция России, даже если она просто “чихнет” — майдановский режим на Украине перестанет существовать», – заявил Кедми.

Он также напомнил, что последними провокациями, заполнившими чашу терпения РФ, стала попытка прорыва «славных военно-морских сил» Украины в Азовское море по приказу бывшего президента Петра Порошенко, а также «подвиг» эсминца «Дефендер», ворвавшегося в конце июня в территориальные воды России. Теперь на любые провокационные действия Москва будет отвечать максимально жестко. Причем совершенно неважно, кто их намерен предпринимать – Украина или Запад.

Вам может понравиться

В Амстердаме стартовали испытания электрических “роболодок”

В голландских каналах начались испытания беспилотных «роболодок», которые объединяют в себе своеобразные уборочные машины и пассажирский транспорт. В конструкции «роболодок» использованы электрический двигатель, аккумулятор, обеспечивающий автономную работу в течение 10

ABC Nyheter: Американские комплексы Patriot позволят Швеции сбивать российские “Искандеры”

Швеция предпринимает меры для защиты от российских ракет «Искандер», пишет местное издание ABC Nyheter. Автор публикации Гуннар Ларсен пояснил, что для этой цели Минобороны страны приобрело в Соединенных Штатах зенитно-ракетные

Defense Express раскрыл два сценария вторжения России на Украину

Россия ищет формальный повод для «вторжения на Украину», причем найти его совсем несложно, пишут журналисты украинского портала Defence Express. Они называют два наиболее вероятных сценария, в которых у Москвы будут
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 27 ноября – переменная облачность, до -2 °C | город Мытищи: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до -2 °C | Королев: погода, 27 ноября – небольшая облачность, до 5 °C | Подольск: погода, 27 ноября – пасмурно, до 2 °C | Армавир: погода, 27 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |