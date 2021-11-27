Украина исчерпала «лимит провокаций» против России, поэтому если вдруг президент Зеленский решит его превысить, то столкнется с катастрофическими для страны последствиями, заявил политолог Яков Кедми.

По словам эксперта, действующие киевские власти уверены, что провокации против РФ укрепляют их позиции внутри страны. Однако они пытаются вести игру, правил которой не понимают, поэтому их ожидают серьезные проблемы.

«Любая реакция России, даже если она просто “чихнет” — майдановский режим на Украине перестанет существовать», – заявил Кедми.

Он также напомнил, что последними провокациями, заполнившими чашу терпения РФ, стала попытка прорыва «славных военно-морских сил» Украины в Азовское море по приказу бывшего президента Петра Порошенко, а также «подвиг» эсминца «Дефендер», ворвавшегося в конце июня в территориальные воды России. Теперь на любые провокационные действия Москва будет отвечать максимально жестко. Причем совершенно неважно, кто их намерен предпринимать – Украина или Запад.