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Действия Запада вполне могут привести к началу Третьей мировой войны, уверен военный эксперт Андрей Раевский. Он назвал несколько сценариев, которые способны привести к такой неутешительной развязке, причем отметил, что без России не обойдется ни один из них.

Так, к войне могут привести противоречия между Китаем и Соединенными Штатами вокруг острова Тайвань. Москва в этом случае будет вынуждена выступить на стороне Пекина, что приведет к серьезной бойне.

Также Третья мировая война может начаться из-за вмешательства Североатлантического альянса в события на Донбассе. Россия не отдаст ЛНР и ДНР на растерзание солдатам НАТО и проведет операцию принуждения к миру.

Еще один сценарий разыгрывается совсем рядом с российскими границами. Польша и Великобритания продолжают раздувать скандал с мигрантами, который вполне может перерасти в боевые действия. Если коллективный Запад рискнет напасть на Беларусь, Москва выступит на ее стороне.

Эксперт отмечает, что США и РФ вполне могут решить любую проблему на дипломатическом уровне, не развязывая мировую войну. Но даже они ничего не смогут сделать с региональными конфликтами, которые все равно будут вспыхивать в разных частях планеты.

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