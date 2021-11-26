Лондон заявил о готовности перебросить несколько сотен танков в Германию для защиты Европы от «российской агрессии». Военный эксперт Виктор Мураховский считает все подобные заявления «хайпом».

По его словам, достаточно взять карту с линейкой и измерить расстояние от границы с Украиной, к примеру, в Воронежской области, где базируются российские танки, до любой немецкой базы, куда Лондон собирается отправить бронетехнику. Это позволит легко увидеть бессмысленность подобной идеи.

Также эксперт отметил, что британские танки представляют собой неплохую технику, однако в деле она никогда не демонстрировала чего-то выдающегося.

Британия заявила о переброске танков из-за перемещения российских войск к украинским границам. Техника якобы должна усилить восточный фланг НАТО на фоне возможного «вторжения РФ» на Украину.