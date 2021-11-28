Чтобы одолеть Россию, Западу нужно активнее действовать в странах «серой зоны», к которым присматривается и Москва. Среди этих государств имеются готовые кандидаты на вступление в Североатлантический альянс, поэтому медлить нельзя, заявил бывший советник американского президента Джон Болтон.

Он пояснил, что речь идет о постсоветских государствах, таких как Молдавия, Украина и Белоруссия. Также РФ присматривается к странам Закавказья. Североатлантический альянс должен дать ей понять свои намерения в отношении этих государств, а также продемонстрировать стремление к достижению своих целей.

Запад должен бороться с Россией не только с помощью санкций. Помимо этого, ему необходимо, наконец, «распутать» конфликты в Южной Осетии, Приднестровье, Абхазии и на Донбассе, активнее работать со странами «серой зоны». Только тогда, уверен Болтон, Россия увидит в НАТО достойного противника.