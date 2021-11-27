Киев развязал на Донбассе настоящую войну и ежедневно обстреливает мирное население из орудий калибра 122 и 152 миллиметра, заявил донецкий репортер Андрей Руденко. Он также отметил, что Украина не гнушается откровенно террористическими акциями, отправляя в населенные пункты самопровозглашенных республик беспилотники с самодельными взрывными устройствами.

Руденко рассказал, что в 7 часов утра практически весь Донецк дрожал от взрывов артиллерийских снарядов. Киев стянул к линии фронта свои орудия, которые фактически могут простреливать всю столицу ДНР. По словам репортера, война уже в разгаре, однако Украина явно готовит блицкриг.

Высказывания Руденко в программе «Соловьев Live» прокомментировал военный эксперт Семен Багдасаров. Он заметил, что от линии разграничения до Донецка всего 8 километров, которые ВСУ в случае наступления преодолеют в считанные минуты.