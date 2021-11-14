Французский президентский автопарк пополнился особой удлиненной версией модели DS 7 Crossback Elysee. Эммануэль Макрон, лидер Франции, уже осуществил первую поездку на нем.

Автомобиль имеет увеличенную на 20 сантиметров колесную базу по сравнению с оригиналом. Он также получил бронированный кузов, мигалки и держатели для национальных знаков. На нем также установлены огромные колесные диски диаметром 20 дюймов, специальные значки и большая антенна, необходимая для работы встроенного телекоммуникационного комплекса.

Внутри новинки установлены два задних «капитанских» кресла, разделенных центральной консолью и оснащенных обогревом. В качестве обивки используется кожа и алькантара. Задние пассажиры имеют доступ к системе мультимедиа. При этом силовая установка осталась без изменения. Она все так же состоит из двух электромоторов и одного ДВС, общая мощность которых составляет 296 «лошадок».