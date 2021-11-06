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В День освобождения Киева от немецко-фашистских захватчиков депутат ВР Украины Илья Кива расстрелял из автомата портреты Адольфа Гитлера и Степана Бандеры. Соответствующее видео он опубликовал в Сети.

На записи Кива заявил, что представители антифашистского движения «Патриоты – за жизнь» отметили праздник расстрелом нацистов. Также он добавил, что гордится героическим прошлым.

«Мы знаем, и знаете вы, что победа будет за нами!», – заявил депутат после расстрела портретов.

Дед украинского парламентария Филипп Кива командовал батальоном во время Великой Отечественной и удостоился звания Героя Советского Союза. Он освобождал Котовск и Умань на Украине, а также Бухарест и Плоешти в Румынии.

Илья Кива занимал пост главы отделения «Правого сектора» (запрещенная в РФ экстремистская организация) в Полтаве, а также принимал участие в боях против ополчения самопровозглашенных ЛНР и ДНР.

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