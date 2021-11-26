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Великобритания и ряд других западных стран готовятся к войне с Россией, отметил депутат Госдумы Виктор Соболев. Он заявил также, что происходит это в соответствии с военной стратегией Соединенных Штатов, которая разрабатывается не первый год.

Напомним, что Великобритания заявила о готовности отправить в Германию свои танки, чтобы «сдерживать Россию». Читатели издания Daily Mail подняли это высказывание на смех.

Так, один из пользователей Сети посоветовал британским властям смотреть за своими границами, а не бросаться защищать Германию, которой ничего не угрожает. Еще один комментатор написал, что отправленные в ФРГ танки удержат Россию ровно в течение 5 минут, после чего от них останется только металлолом.

«Люди почему-то думают, что русские хотят захватить Европу, а потом потратить огромные деньги на решение всех тех проблем, которые создали ЕС и глобалисты», — подвел итог обсуждения пользователь Casaloco.

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