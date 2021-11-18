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Еврокомиссия под влиянием США намеревается сделать проект «Северный поток-2» более дорогим и дать американскому газу дополнительные конкурентные преимущества, уверен депутат немецкого парламента Штеффен Котре.

Представитель партии «Альтернатива для Германии» пояснил, что причины задержки процедуры сертификации не имеют никакого отношения к энергетике. Выполняя указания Соединенных Штатов Еврокомиссия просто демонстрирует силу и стремление нанести России ущерб. При этом основными пострадавшими будут потребители газа в Европе, которым придется платить больше.

По мнению Котре, Германия понесет репутационные потери из-за подрыва безопасности инвестиций, а также столкнется с недовольством граждан страны из-за взлетевших цен на газ. Особенно в том случае, если зима будет такой же холодной, как в прошлом году.

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