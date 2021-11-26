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Россия ищет формальный повод для «вторжения на Украину», причем найти его совсем несложно, пишут журналисты украинского портала Defence Express. Они называют два наиболее вероятных сценария, в которых у Москвы будут реальные причины «напасть» на соседнюю страну.

Первый из них – это обострение ситуации на Донбассе. Россия, по словам авторов публикации, давно и успешно раздает российские паспорта жителям региона. Именно эти люди станут инструментом, способным создать тот самый формальный повод.

Если Киев перейдет в полномасштабное наступление, РФ станет на защиту фактически своих граждан и введет на Украину войска.

Еще один сценарий – это дестабилизация ситуации на Украине. Для него даже не нужно искать каких-либо поводов, так как население страны давно высказывает недовольство высокими коммунальными тарифами, повальной бедностью, невозможностью удовлетворить даже базовые потребности. Все это рано или поздно может привести к социальному взрыву, которым, по словам авторов статьи, воспользуется РФ.

Эксперты, публикацию который перевел портал «Военное дело», считают, что Россия давно готова к операции против Украины. Однако отсутствие благоприятных условий заставляет ее откладывать наступление.

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