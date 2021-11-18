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Наличие у Великобритании двух авианосцев является ее единственным преимуществом перед Россией, сообщили журналисты издания Daily Express. Во всем остальном Лондон уступает Москве.

На фоне многочисленных публикаций о переброске российских войск к границам Украины и возможном вооруженном столкновении эксперты сравнили активы Вооруженных Сил России и Великобритании. Выяснилось, что по численности войск Москва превосходит Лондон более, чем в 10 раз.

В российских ВС служат 3 миллиона солдат и офицеров, а в британской армии – только 275,66 тысяч. Во всем остальном преимущество также осталось за РФ. У нее в 5,6 раза больше боевых самолетов, чем в Королевских ВВС. Москва может задействовать в боевом конфликте более 12 тысяч танков, а у Англии их всего 227.

На море превосходство тоже остается за Россией. Она уступает Британии по количеству авианосцев, однако имеет на 10 миноносцев и 52 подводные лодки больше.

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