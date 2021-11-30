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Киеву нужно активизировать усилия для выполнения Минских соглашений, а не продолжать клянчить деньги у Запада, устраивая истерики по поводу гипотетического «вторжения России». Так читатели немецкого издания Die Zeit отреагировали на интервью с украинским министром Дмитрием Кулебой.

В разговоре с журналистами глава МИД Украины повторил давно известные высказывания о «стягивании российских войск», о попытках «дестабилизировать ситуацию в стране» и прочем.

Немецкие читатели высмеяли министра и назвали его заявления «ерундой, которая многое объясняет об украинских политиках».

«Этому человеку помогут, он найдет своего слушателя в лице министра иностранных дел Бербок, занимающую критическую позицию по отношению к России. США, безусловно, поддержат Бербок по геостратегическим причинам. Однако я слышу в его словах бряцание оружием, все-таки надеюсь, что “зеленые” будут придерживаться дипломатического пути», – написал один из пользователей.

«Что Россия получит от войны, может ли кто-нибудь мне объяснить? Киеву следует делать больше для реализации “Минска-2”, чем продолжать просить больше оружия и денег», – уверен комментатор Friedrich Brinkmann.

Maander59 предложил немного подождать и посмотреть, к чему приведет эта военная истерия Украины и Запада в скором будущем.

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