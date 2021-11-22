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Британцы высмеяли журналистов за «байки» о подготовке РФ к вторжению на Украину. На сайте издания Daily Mail они прокомментировали последние высказывания о «скоплении российских войск» на украинских границах.

«Daily Mail пишет о войне почти каждый день в течение последних трех лет, но она снова не начнется», – написал пользователь No Hands.

Читатели также пофантазировали, где еще могла бы начаться война после Украины. Так, США вполне способны вторгнуться на Кубу, иронично подметил Laredo96.

«Кажется, у британских газет есть какая-то секретная информация, которой нет у наших военных», – резюмировал The bat the Pangolin.

Напомним, что издание Bloomberg сообщило в понедельник, что в январе-феврале следующего года Россия начнет наступление на Украину. Причем использует для этого даже территорию Белоруссии. Журналисты сослались на американскую разведку.

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