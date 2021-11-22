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Обозреватель Business Insider Константин Атламазоглу рассказал о балансе сил между РФ и НАТО в Черноморском регионе.

Как отметил журналист, в архитектуре обороны Москвы этот регион является весьма важным местом, так как здесь находятся незамерзающие порты. Кроме того, Чёрное море имеет стратегическое значение, так как соединяет Кавказ и Европу.

«Превосходство в этих водах не только обеспечивает безопасность страны, но и позволяет ей распространять своё влияние и бросать вызов НАТО», – заявил автор статьи.

НАТО в последнее время усилило здесь своё военное присутствие, но, несмотря на это, для борьбы с Россией есть препятствия. Это, как отметил журналист, географические ограничения, а также международное право. Другие же страны уступают России по военным возможностям, имея намного меньше боевых кораблей.

Большой и боеспособный флот есть у Турции, однако эта страна имеет довольно тёплые отношения с Россией, и не очень хорошие – с НАТО. В итоге, как указал автор статьи, Чёрное море можно назвать «русским озером».

Недавно военный аналитик Александр Артамонов заявил, что Россия будет жестко отвечать на амбиции США в Чёрном море. Он отметил, что в последнее время НАТО постоянно увеличивает своё присутствие в регионе.

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