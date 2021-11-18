Страны НАТО в Черном море оказались в невыгодном положении из-за возрождения мощи российского флота, сообщило издание Business Insider. Авторы поясняют, что ЧФ РФ существенно превосходит военно-морские силы остальных государств региона.

Так, в распоряжении Болгарии имеется всего три корвета и четыре фрегата, а также 7 тральщиков. У Румынии дела обстоят ненамного лучше – семь корветов и три фрегата дополнены подводной лодкой проекта «Кило», которая давно устарела. Украина может похвастать несколькими катерами, а у Грузии имеется только Береговая охрана, которую нельзя назвать полноценным флотом.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что Черноморский флот располагает мощным ракетным крейсером «Москва», несколькими фрегатами «Буревестник», а также корветами и ракетными катерами. Кроме того, ЧФ подчиняется авиационная дивизия и подразделение ПВО.

При этом у Румынии, Болгарии и Турции, являющихся союзниками НАТО, есть возможность привлечь помощь США и других стран Альянса. Но конвенция Монтрё делает этот шаг абсолютно неэффективным. Максимум, что могут сделать Соединенные Штаты – это направить в регион три своих эсминца типа «Арли Берк» с ракетами «Томагавк». Однако они вряд ли сумеют долго противостоять Черноморскому флоту. При этом РФ начинает наблюдение за любыми натовскими кораблями сразу после входа в акваторию и может пресечь любую агрессию.