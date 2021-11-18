Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Страны НАТО в Черном море оказались в невыгодном положении из-за возрождения мощи российского флота, сообщило издание Business Insider. Авторы поясняют, что ЧФ РФ существенно превосходит военно-морские силы остальных государств региона.

Так, в распоряжении Болгарии имеется всего три корвета и четыре фрегата, а также 7 тральщиков. У Румынии дела обстоят ненамного лучше – семь корветов и три фрегата дополнены подводной лодкой проекта «Кило», которая давно устарела. Украина может похвастать несколькими катерами, а у Грузии имеется только Береговая охрана, которую нельзя назвать полноценным флотом.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», напоминают, что Черноморский флот располагает мощным ракетным крейсером «Москва», несколькими фрегатами «Буревестник», а также корветами и ракетными катерами. Кроме того, ЧФ подчиняется авиационная дивизия и подразделение ПВО.

При этом у Румынии, Болгарии и Турции, являющихся союзниками НАТО, есть возможность привлечь помощь США и других стран Альянса. Но конвенция Монтрё делает этот шаг абсолютно неэффективным. Максимум, что могут сделать Соединенные Штаты – это направить в регион три своих эсминца типа «Арли Берк» с ракетами «Томагавк». Однако они вряд ли сумеют долго противостоять Черноморскому флоту. При этом РФ начинает наблюдение за любыми натовскими кораблями сразу после входа в акваторию и может пресечь любую агрессию.

Вам может понравиться

В Кремлевском дворце из-за коронавируса отменили новогоднее представление

В этом году традиционное детское новогоднее представление было отменено. Об это сообщает издание РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря управления делами президента России Елену Крылову. Обычно представление устраивается каждый год
  • Анна
  • 18.11.2021
  • читать 1 минуту

Военный эксперт Раевский: У США не получится установить господство в Черноморском регионе

Военный эксперт Андрей Раевский, известный как блогер The Saker, уверен, что США не удастся получить господство в Черноморском регионе, несмотря на все их старания. Своими действиями в акватории они поддерживают

Лизан: Россия развратила украинские элиты беспребойными поставками энергоносителей

Москва поставляла на Украину энергоресурсы даже тогда, когда Киев виртуально «воевал» с Россией. Это несколько развратило политические элиты страны, однако сейчас ситуация круто изменилась. Теперь Украина не сможет получать российские
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 18 ноября – небольшой снег, до 2 °C | город Мытищи: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до -1 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 18 ноября – ясно, до -3 °C | Южно-Сахалинск: погода, 18 ноября – небольшой дождь, до 6 °C | Королев: погода, 18 ноября – пасмурно, до 4 °C | Подольск: погода, 18 ноября – пасмурно, до -1 °C | Армавир: погода, 18 ноября – облачно с прояснениями, до 8 °C |