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Соединенные Штаты могут применить против России в Крыму свои подразделения «Зеленых беретов», сообщило издание Business Insider. Автор публикации Ставрос Атламазоглу пояснил, что в настоящий момент войска специального назначения как раз проходят соответствующую подготовку.

Так военный эксперт оценил маневры «Зеленых беретов» на Гавайях, где спецназовцы отрабатывали боевые действия против сверхдержав. Несложно догадаться, что речь идет о России и Китае. Бойцы тренировались прорывать оборонительные порядки потенциального противника, а также добывать разведывательную информацию и устранять намеченные цели.

Атламазоглу, перевод публикации которого представил портал «ПолитРоссия», уверен, что США действительно ведет подготовку к войне с РФ или Китаем. Спецназ Соединенных Штатов может быть задействован как на Крымском полуострове и столичном регионе России, так и в Южно-Китайском море.

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