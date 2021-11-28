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Джон Белл, доктор медицинских наук из Британии, заявил, что не следует бояться нового варианта COVID-19, обнаруженного в ЮАР и получившего наименование «Омикрон».

Согласно его словам, новый штамм обладает высокой заразностью, однако практически безвреден для вакцинированных людей. Он добавил, что от него максимум могут возникнуть легкие боли головы и небольшой насморк, однако загнать привившихся в больницу эта инфекция не способна. Поэтому не стоит паниковать из-за его появления.

С его мнением согласился Крис Уитти, британский профессор, который считает, что распространяющийся сейчас в Европе штамм «Дельта» намного более опасен для людей, чем новый вариант. Он добавил, что мутации SARS-CoV-2 являются обычным процессом, причем не все изменения увеличивают его опасность.

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