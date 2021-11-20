У медицинских работников развивается особый иммунитет к коронавирусной инфекции, сообщили британские ученые. Подробности об их исследованиях раскрыла популярная немецкая радиостанция Mitteldeutscher Rundfunk.

В эксперименте принимало участие 58 работников медицинской сферы. Каждого из них сперва протестировали на наличие антител и скрытых инфекционных заболеваний. Позже всем участникам исследований делали ПЦР-тесты на протяжении 4 месяцев, однако никто из них так и не заразился.

При этом коронавирусом не заболели даже те медработники, которые часто контактировали с больными в красных зонах больниц.

Ученые рассказали, что у половины испытуемых в результате исследований обнаружили повышенный уровень Т-клеток. Также у 20 из 58 медиков выявили особый белок IFI 27, подтверждающий наличие контакта с вирусом. Однако никто из них не заразился, хотя все предпосылки к этому были.